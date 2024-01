Verstappen lacht vragen om torenhoog salaris weg

Max Verstappen is momenteel de grote superster van de Formule 1. De Nederlander geldt als de topfavoriet voor de wereldtitel in het aankomende seizoen en alle ogen zijn op hem gericht. Verstappen verdient een enorm salaris met een forse winstbonus. Hij wil daar zelf niet te veel over zeggen.

Verstappen kende vorig jaar een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur werd voor het derde seizoen op rij wereldkampioen en hij verbrak een grote hoeveelheid records. Hij won negentien Grands Prix en hij had het hoogste winstpercentage in een enkel seizoen ooit. Red Bull betaalt Verstappen vorstelijk en hij staat inmiddels al in de Quote 500. Hij verdient tientallen miljoenen en hij ontvangt een flinke prestatiebonus.

Verstappen vindt zijn naam dan ook bovenaan het lijstje van de grootverdieners in de Formule 1. Het is geen onderwerp waar de coureurs graag over praten, ook Verstappen is geen uitzondering op deze regel. In een interview met The Times wordt een lachende Verstappen geconfronteerd met de bedragen: "Misschien is dat zo, maar dat weet ik niet zeker!" Verstappen kan er wel om lachen en hij maakt zich weinig zorgen: "Ik ken de gevaren van onze sport, maar daar probeer ik niet te veel aan te denken. Je kan niet bang zijn in de auto. Als je dat wel bent, dan werkt het niet."