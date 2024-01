Gaat Alonso racen in Madrid? "Uitdaging"

De Formule 1 kondigde gisteren aan dat de Spaanse Grand Prix vanaf 2026 wordt verreden in Madrid. De hoofdstad neemt deze eer over van Barcelona en dat zorgde voor wisselende reacties. Formule 1 CEO Stefano Domenicali geeft in ieder geval aan dat het lastig gaat worden voor Fernando Alonso om te racen in Madrid.

De komst van Madrid past in de huidige richting van de Formule 1. Ze kiezen steeds vaker voor stratencircuits in grote steden. Sinds vorig jaar wordt er bijvoorbeeld ook geracet in het centrum van Las Vegas en eerder kwamen er ook races in Jeddah, Bakoe en Miami op de kalender. De komst van Madrid is ook niet vreemd, want de sport is zeer populair in Spanje. Met Carlos Sainz en Fernando Alonso staat er immers twee succesvolle Spanjaarden op de grid.

Alonso is momenteel 42 jaar oud, maar hij is nog steeds enorm populair bij de fans van de sport. De tweevoudig wereldkampioen kan de grote publiekstrekker worden van Madrid, maar als de eerste race wordt verreden is hij al 45. Formule 1 CEO Stefano Domenicali geeft aan AS aan dat hij Alonso in 2026 eigenlijk niet meer aan de start verwacht: "Dat wordt een uitdaging voor Fernando. Kan je je voorstellen dat hij wint in Madrid? Ik kan daar alleen maar van dromen dat zoiets gebeurt in Madrid."