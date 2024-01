Red Bull komt met mysterieuze jubileumaankondiging

Het team van Red Bull Racing staat aan de vooravond van een bijzonder seizoen. De Oostenrijkse renstal gaat dit jaar de wereldtitels verdedigen, maar ze rijden ook hun twintigste seizoen in de Formule 1. Red Bull komt nu met een geheimzinnige aankondiging.

Red Bull debuteerde in 2005 in de Formule 1 met het eigen raceteam. De Oostenrijkse renstal heeft sindsdien veel successen geboekt in de Formule 1. Dit jaar gaan ze de constructeurstitel en de wereldtitel van Max Verstappen verdedigen, en dat gaan ze doen met de RB20. Het getal twintig speelt dit jaar dus een belangrijke rol bij Red Bull, op sociale media hinten ze nu op iets speciaals. In een flitsende video komt een logo in beeld waarop de naam 'RB20' te lezen is, maar het slaat waarschijnlijk ook op het jubileum.