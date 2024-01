Grote tegenstander steunt Steiner: "Hij is een merk"

Het team van Haas nam eerder deze maand afscheid van teambaas Günther Steiner. Teameigenaar Gene Haas besloot het contract van Steiner niet te verlengen en verving hem door Ayao Komatsu. Ralf Schumacher vindt het zonde dat Steiner is vertrokken bij het team van Haas.

Steiner was bijna tien jaar lang de teambaas van het team van Haas. De Italiaan was betrokken bij het opzetten van het team en hij was zeer populair bij de fans. Hij was uitgegroeid tot een van de kleurrijkste personen uit de paddock. Steiner speelde een grote rol in de Netflix-serie 'Drive to Survive' en daardoor werd hij een wereldwijde beroemdheid. Op de baan vielen de resultaten tegen en Gene Haas koos dan ook voor een frisse wind.

Steiner krijgt nu steun uit een opvallende hoek. Oud-coureur Ralf Schumacher vindt het namelijk jammer dat Steiner is vertrokken. Schumacher had in het verleden regelmatig mot met Steiner omdat de teambaas zeer kritisch was op Mick Schumacher. In gesprek met Formel1.de spreekt Ralf zich nu uit: "Hij was echt een soort merk. Het is heel erg jammer dat er nu weer een kleurrijk persoon uit onze sport is vertrokken. Misschien is het inderdaad tijd voor een nieuw gezicht om die positie in te vullen. De tijd zal het ons gaan leren."