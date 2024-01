Domenicali geeft Barcelona hoop voor de toekomst

De Formule 1 maakte vandaag bekend dat de Spaanse Grand Prix vanaf 2026 wordt verreden in Madrid. Het nieuws hing al geruime tijd in de lucht, maar werd vandaag dus officieel bekend gemaakt. Volgens Stefano Domenicali betekent dit niet direct dat de sport afscheid gaat nemen van Barcelona.

De Spaanse Grand Prix wordt nu nog verreden op het circuit van Barcelona. De baan nabij de Catalaanse stad staat al sinds 1991 op de Formule 1-kalender, maar nu lijkt het circuit dus te verdwijnen. Ze beschikten over een contract tot en met 2026, maar door de komst van Madrid is het ook onduidelijk wat daar nu mee gaat gebeuren. In 2024 en 2025 zal er in ieder geval nog worden geracet in Barcelona, wat er daarna gebeurt, is nog onduidelijk.

Ook Formule 1 CEO Stefano Domenicali weet nog niet wat er gaat gebeuren met Barcelona. De Italiaan laat in gesprek met de media-afdeling van de Formule 1 weten dat het hoofdstuk Barcelona nog niet helemaal voorbij is: "Om twijfel te voorkomen, het feit dat we naar Madrid gaan sluit niet uit dat we in Barcelona kunnen blijven in de toekomst. We voeren momenteel gesprekken om te kijken of we onze samenwerking met de mensen in Barcelona kunnen verlengen, we hebben een goede relatie met hen."