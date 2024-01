Lambiase ziet meer mogelijke partners voor Verstappen

Het is geen geheim dat Max Verstappen het heel erg goed kan vinden met zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. De twee begrijpen elkaar zeer goed en Verstappen stelde eerder al dat hij met niemand anders wil werken. Lambiase is vanzelfsprekend gevleid door alle complimenten van Verstappen, maar is van mening dat iedereen dit werk zou kunnen doen.

Lambiase werkt al samen met Verstappen sinds de Nederlander in 2016 de overstap maakte naar het grote Red Bull Racing. Ze hebben samen veel successen meegemaakt en daar zijn ze onwijs trots op. Teambaas Christian Horner ziet het allemaal gebeuren en hij denkt dan ook dat Verstappen niet zonder Lambiase kan. Hij echoot hiermee de mening van Verstappen op dit gebied.

Opvallend genoeg denkt Lambiase hier zelf anders over. De engineer denkt dat iedereen deze werkzaamheden kan uitvoeren. Bij Speedcafe spreekt Lambiase zich uit: "Ik ben er zeker van dat er ook andere race-engineers zijn die net zo succesvol zouden zijn als ze met Max samenwerken. Het gaat er namelijk om dat je weet wat een coureur nodig heeft. Je moet op emotioneel vlak een klik hebben en je moet je weten aan te passen aan de verschillende persoonlijkheden waarmee je werkt. Of het nu gaat om een coureur of iemand op kantoor, dat verschil maakt helemaal niet uit."