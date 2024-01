Steiner haalt uit: "We namen met een mes deel aan een vuurgevecht"

Het team van Haas nam eerder deze week afscheid van teambaas Günther Steiner. De Italiaan kreeg geen contractverlenging en teameigenaar Gene Haas verving hem door Ayao Komatsu. Steiner legde zich neer bij zijn afscheid, maar hij stelt wel dat hij maar weinig middelen tot zijn beschikking had.

Haas eindigde vorig jaar op een teleurstellende laatste plaats in het constructeurskampioenschap. De Amerikaanse renstal worstelde door het seizoen heen en zelfs het grote updatepakket werkte niet op de gewenste manier. Bij Haas heerste er overduidelijk onvrede, maar het was een grote verrassing dat Steiner uiteindelijk werd ontslagen. Hij nam zijn vertrek als een man, maar dat betekent niet dat hij niet kritisch naar de situatie kijkt.

Volgens Steiner had hij namelijk maar weinig middelen tot zijn beschikking tijdens het seizoen. De Italiaan zag dat zijn team aan alle kanten werd ingehaald door de concurrentie. In gesprek met RACER legt Steiner uit wat er allemaal mis ging: "Het ging niet goed afgelopen jaar, dat weet ik heus wel. Ik ben niet achterlijk. Als je het vanaf mijn kant gaat bekijken, wat kon ik dan doen om iets te verbeteren? Iedereen weet dat alle andere teams veel meer hebben geïnvesteerd. Het was alsof we met een mes deelnemen aan een vuurgevecht."