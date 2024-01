Verstappen lacht om rijbewijs: "Examinator heeft mij gematst"

Max Verstappen begint dit jaar aan zijn tiende seizoen in de Formule 1. De Nederlander is vandaag de dag een drievoudig wereldkampioen, terwijl hij bij zijn debuut nog niet eens volwassen was. Verstappen haalde halverwege zijn debuutseizoen zijn rijbewijs en daar kan hij nu wel om lachen.

Verstappen debuteerde in 2015 in de Formule 1 bij het toenmalige Toro Rosso. Toen Verstappen in Australië aan de start verscheen van zijn eerste Grand Prix was hij nog maar 17 jaar oud. Tot de dag van vandaag is Verstappen de jongste coureur die ooit deelnam aan de koningsklasse van de autosport. Hij had op dat moment zelfs nog geen rijbewijs, pas later in het jaar reed hij af en behaalde hij het felbegeerde roze papiertje.

Discussie

Verstappen kan met een lach terugkijken op het moment dat hij afreed. Volgens de Red Bull Racing-coureur was het namelijk kantje boord. In een interview met The Times legt Verstappen uit wat er aan de hand was: "De examinator zei dat ik rechts af moest slaan, maar toen sloeg ik links af. Vervolgens gaf ik ook geen voorrang aan voetgangers die wilden oversteken. Daar was hij niet blij mee! Ik ging toen met hem in discussie, want ik vond dat ze helemaal niet op het punt stonden om over te steken. Ze waren er toen nog helemaal niet, dus waarom zou ik dan stoppen?"

Gematst

Verstappen mocht uiteindelijk opgelucht adem halen, want hij slaagde wel gewoon. Dat betekent dus dat de Formule 1-coureur op dat moment ook buiten de circuits mocht rijden in een auto. Verstappen kan er negen jaar later wel om lachen en dat doet hij ook: "Of ik het examen met succes voltooide? Ja, gelukkig wel! Dat was best wel beschamend geweest als het niet was gelukt. Ik denk dat de examinator mij heeft gematst!"