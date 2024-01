Sky-gezicht haalt uit naar criticasters Verstappen: "Belachelijk!"

Max Verstappen was in de afgelopen jaren zeer dominant in de Formule 1. Vorig jaar werd hij voor het derde seizoen op rij wereldkampioen en dat leverde hem veel complimenten, maar ook veel kritiek op. Verstappen heeft ook veel medestanders, ook Sky-gezicht Natalie Pinkham vindt deze kritiek belachelijk.

Verstappen won afgelopen jaar een recordaantal van negentien Grands Prix in de Formule 1. Met enige regelmaat reed hij bij de start van de race weg bij zijn medecoureurs en was de zege op dat moment eigenlijk al binnen. Niet iedereen was daar blij mee, want Verstappen maakt volgens zijn criticasters de sport saai. Niet iedereen is het hier mee eens, maar het is wel een veelgehoord geluid op de sociale media.

Verstappen krijgt veel van dit soort verwijten naar zijn hoofd geslingerd. Steeds meer prominenten stellen dat dit nu maar eens afgelopen moet zijn. Dat geldt ook voor Sky Sports-presentatrice Natalie Pinkham. Op de beurs Autosport International laat ze weten dat dit soort verhalen belachelijk zijn: "Ik denk dat we ons uiteindelijk gelukkig zullen prijzen dat we dit überhaupt hebben mogen meemaken. De Formule 1 geschiedt nu eenmaal in cirkels. Coureurs hebben nu eenmaal langere periodes van succes, maar uiteindelijk zal iemand dat gaan doorbreken. En dan mogen we ons weer gelukkig prijzen."