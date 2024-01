Verstappen wijst naar Hamilton: "Heb zo'n rivaliteit niet nodig"

Max Verstappen verdedigt aankomend seizoen zijn wereldtitel in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is nu een drievoudig wereldkampioen en kenners denken dat hij nog veel meer successen kan behalen. In zijn eerste titeljaar vocht hij een verhit duel uit met Lewis Hamilton, maar hij koestert helemaal geen wrok tegen de Brit.

Verstappen werd afgelopen jaar op een zeer overtuigende manier wereldkampioen in de Formule 1. Hij won een recordaantal van negentien Grands Prix en hij behaalde ook het hoogste winstpercentage ooit in de koningsklasse van de autosport. Verstappen wordt dan ook gezien als de titelfavoriet voor het aanstaande seizoen, aangezien de regels amper worden gewijzigd ziet men weinig gevaren.

Rivaliteit

Verstappen kreeg in de afgelopen twee jaar weinig tegenstand in de strijd om de wereldtitel. In 2021 was dat wel anders, hij vocht toen een historisch duel uit met Lewis Hamilton. Fans wijzen nog regelmatig naar het duel, maar voor de coureurs is het geen big deal meer. In een interview met The Times is Verstappen daar duidelijk over: "Ik heb zo'n rivaliteit helemaal niet nodig. Natuurlijk wil je elkaar verslaan, maar eerlijk gezegd zijn we in een privésetting gewoon normale gasten tegenover elkaar."

Zeven titels

Hamilton heeft momenteel zeven wereldtitels op zijn naam staan en kenners denken dat Verstappen dat aantal kan gaan evenaren. Voor Verstappen is het geen doel, maar hij vindt dat wel leuk: "Als het gebeurt, dan gebeurt het. Je moet gewoon geluk hebben en je moet voor een langere periode in een geweldige auto zitten. Je bent zeer afhankelijk van het materiaal dat je hebt. Toen ik mijn eerste titel won, zei ik dat alles wat daarna kwam een bonus is. Ik heb namelijk alles al bereikt wat ik wilde bereiken in deze sport."