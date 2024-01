Alpine hint weer op speciale roze livery

Het team van Alpine presenteert hun nieuwe bolide over een aantal weken. Tot die tijd blijft de Franse renstal opvallende foto's delen van de aanstaande wagen. Het lijkt er sterk op dat ze weer voor een bijzondere kleurstelling gaan kiezen met een roze kleur.

Alpine reed in de afgelopen jaren al een paar races met een roze livery om één van hun hoofdsponsors te eren. Het lijkt er op dat er nu iets soort gelijks gaat gebeuren, want Alpine deelt voor de tweede keer deze week een teaser op sociale media. Op een nieuwe foto is een gedeelte van de auto te zien in een roze camouflagekleurstelling. Het is dezelfde kleur die al eerder zichtbaar was op de sociale kanalen van Alpine. Het team onthult de nieuwe auto op 7 februari.