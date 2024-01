Verstappen de beste bandenfluisteraar volgens zijn engineer

De race-engineer van Max Verstappen Gianpiero Lambiase, werkt met de drievoudig F1-kampioen al samen sinds zijn sensationele overstap in 2016. De Italiaan zag de Nederlander als een ruwe diamant de Red Bull-garage binnen stappen, maar heeft Verstappen zien groeien tot een complete rijder. ''Het lijdt geen twijfel dat hij volwassen is geworden als coureur en als persoon. Als coureur was hij ongelooflijk rauw, een ongeslepen diamant toen hij arriveerde", zei hij tegen Speedcafe.

Volgens de hoofdmonteur van Verstappen heeft Red Bull een belangrijke rol gespeeld om hem te vormen tot een volwassen coureur die alle eigenschappen beheerst. "Jaar na jaar, en het is eerlijk om te zeggen dat het team heeft bijgedragen – en ik zou boos zijn als hij iets anders zou zeggen – maar hij is echt gegroeid naar een gepolijste coureur in alle aspecten als het gaat om snelheid, racekwaliteiten, het zorgen voor de banden."

Daarmee streeft Verstappen volgens Lambiase ervaren rijders als Lewis Hamilton en Fernando Alonso voorbij in de pikorder. "Er waren verschillende andere coureurs in de paddock die vroeger de bandenfluisteraar werden genoemd, maar nu is hij het die stints aflevert die in het hoogste tempo liggen, met een langere levensduur en minder degradatie. Het is echt indrukwekkend om te zien hoe hij presteert."