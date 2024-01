Alonso start voorbereidingen en past stoeltje

Alle teams zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen op het aankomende Formule 1-seizoen. Dat betekent dus ook dat de coureurs zich weer moeten melden bij de teams. Ook Fernando Alonso is weer begonnen, hij heeft zijn stoeltje alvast gepast voor het komende seizoen.

Het team van Aston Martin deelde deze week veel beelden van Alonso die zijn taken weer aan het uitvoeren is op de fabriek. Alonso heeft zijn eerste meters op de simulator alweer gemaakt en hij heeft ook zijn stoeltje alweer gepast, zo blijkt uit recente beelden van het team. Het passen van een stoeltje is altijd een belangrijke mijlpaal in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Alonso benadrukt dan ook het belang van deze taak.