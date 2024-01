Jordan gunt Verstappen een snellere teamgenoot

Max Verstappen werd vorig jaar met overmacht wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was veel sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez. Eddie Jordan denkt dat Verstappen nog veel sterker had gepresteerd, als zijn teamgenoot sneller was geweest.

De achterstand van Perez op Verstappen was afgelopen jaar zeer groot. De Mexicaan kon voor het derde jaar op rij geen vuist vormen in het duel met Verstappen. Perez moest genoegen nemen met de rol van tweede viool en hij ontving ook nog eens veel kritiek. Zijn resultaten vielen namelijk regelmatig tegen, hij kende meerdere slechte kwalificaties waardoor hij inhaalraces moest gaan rijden.

Voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan was onder de indruk van Verstappen. Toch denkt de Ier dat Verstappen het nog beter had kunnen doen. In zijn podcast 'Formula for Success' spreekt Jordan zich uit: "Ik denk dat een enorm sterke teamgenoot exact hetgeen is van je wil hebben. Als Checo sneller was geweest afgelopen seizoen, dan denk ik dat we ook een snellere Max hadden gezien. Ik denk namelijk niet dat hij zichzelf echt aan het pushen was. Als bijvoorbeeld Lewis Hamilton zeventien seconden achterstand heeft, dan gaat het om zeventien seconden zonder dat Max überhaupt wordt gepusht!"