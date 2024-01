"Allison ziet kansen voor Mercedes in 2024".

Het team van Mercedes leeft met een goed gevoel toe naar de start van het seizoen. De Duitse renstal heeft het concept volledig omgegooid en ze willen gaan jagen op Red Bull Racing. James Allison ziet dat de verschillen kleiner worden en hij hoopt dat zijn team daarvan kan gaan profiteren.

Het team van Red Bull Racing was vorig jaar oppermachtig in de Formule 1. In vrijwel elke race reed Red Bull ver voor het veld uit, alleen in Singapore wist de Oostenrijkse renstal niet te winnen. Bij het team van Mercedes baalden ze van de achterstand, want ze hoopten mee te strijden om de zeges. Voor 2024 is het zelfvertrouwen groter en bij Mercedes zien ze veel signalen die op een spannende strijd kunnen duiden.

Seconde

Technisch directeur James Allison ziet de verschillen in de kwalificaties steeds kleiner werden. Allison laat aan RACER weten waar dit op kan duiden: "Als je naar vorig jaar kijkt, dan zie je dat Red Bull van begin tot eind dominant was en er niet kwetsbaar uitzag. Maar als je naar het grotere plaatje gaat kijken, dan is dit een grid dat steeds dichterbij elkaar komt. Alle auto's zaten in Q1 binnen een seconde van elkaar."

Trend

Allison gaat er dan ook vanuit dat deze trend voorlopig niet zal eindigen. De Britse technisch directeur van Mercedes hoopt dat zijn team daarvan kan gaan profiteren: "Het is geen toeval. Het is een trend die we zagen ontstaan in 2022 en die door is gegaan in 2023. Ik denk dat we dit ook in 2024 gaan zien. De winst wordt daardoor steeds minder groot. Ik denk dat het daardoor dat relatief drukker gaat worden aan de top van de grid."