Kritische Steiner ziet 'voetbalpraktijken' in de Formule 1

Het team van Haas nam vorige week afscheid van teambaas Günther Steiner. De Italiaan kreeg geen nieuw contract en dat betekende dat hij kon vertrekken. Steiner legde zich neer bij zijn vertrek, maar hij stelt wel dat de teams zich steeds meer als voetbalclubs beginnen te gedragen.

Steiner fungeerde bijna tien jaar lang als teambaas van het team van Haas. Hij was betrokken bij het opzetten van het team, maar toch besloot teameigenaar Gene Haas om het over een andere boeg te gooien. Hij gaf Steiner geen nieuw contract en hij verving hem door Ayao Komatsu. Steiner was zeker niet de eerste teambaas die in de afgelopen jaren de laan uit werd gestuurd na mindere resultaten.

Makkelijk

Steiner legde zich al snel neer bij zijn vertrek bij Haas. De Italiaan stelt echter wel dat teams er te snel voor kiezen om hun teambaas weg te sturen. In gesprek met Motorsport.com legt hij dit uit: "Als je niet presteert of geen resultaat behaalt, dan denk ik dat de makkelijkste manier is om dat te doen. Is het de beste manier? Dat weet ik niet. Ik probeer ook geen medelijden met mijzelf te hebben, want ik heb een goede tijd gehad. Maar dit lijkt nu wel een soort trend te zijn."

Voetbal

Volgens Steiner is het wel heel laat om in deze fase van het seizoen de teambaas te vervangen. De Italiaan ziet een parallel met het voetbal: "Je moet kijken naar wat de plannen voor 2026 en 2027 zijn, maar dat willen ze niet horen. Alles draait hier om het volgende resultaat. Het is niet zoals voetbal waar je een paar spelers kunt wisselen en het verschil kan maken, dat kan niet in deze sport. Ik denk gewoon dat ze dat helemaal begrijpen in de Formule 1. Vroeg of laat zal dat gebeuren, want als de visie van de teams niet wordt veranderd, dan gebeurt er niets. Het draait niet meer om de mensen, maar om de visie."