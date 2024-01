Wolff staat achter bekritiseerde Russell: "Zou hem altijd contracteren"

George Russell kende afgelopen jaar een lastig seizoen in de Formule 1. De Britse Mercedes-coureur werd verslagen door zijn teamgenoot Lewis Hamilton en hij kende veel problemen. Zijn teambaas Toto Wolff blijft echter vierkant achter hem staan en hij stelt dat hij Russell altijd zou selecteren voor zijn team.

Russell verraste in 2022 vriend en vijand door direct in zijn eerste volledige Mercedes-seizoen zijn ervaren teamgenoot Lewis Hamilton te verslaan. Afgelopen jaar was alles anders, want Russell wist zijn succesjaar jaar niet te herhalen. De Brit werd verslagen door zevenvoudig wereldkampioen Hamilton, hij worstelde met zijn performance, hij had veel pech en de Mercedes-bolide was lastig te besturen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff kan echter niets met de kritiek die Russell ontving. De Oostenrijkse teambaas staat volledig achter Russell en hij spreekt zich uit bij La Gazzetta dello Sport: "Als je goed presteert en de verwachtingen hoger liggen, dan wordt het leven ingewikkelder. Maar ik zie geen druk bij hem. George is een jonge en sterke coureur die rijdt voor een team met de beste coureur. Hij daagt hem uit en hij probeert hem te verslaan terwijl hij leert. Hij heeft aan al onze verwachtingen voldaan. Als ik kijk naar zijn leeftijd en talent, is hij iemand die ik altijd in mijn team zou willen hebben."