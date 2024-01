McLaren vreest dat Red Bull geen last had van budgetcapstraf.

Het team van Red Bull Racing presteerde vorig jaar zeer sterk. De Oostenrijkse renstal won bijna alle races en ze werden met Max Verstappen wereldkampioen. Bij McLaren maken ze zich een beetje zorgen, want Andrea Stella vraagt zich af of Red Bull wel last heeft gehad van de budgetcapstraf.

Red Bull werkte vorig jaar met de gevolgen van de straf die ze hadden ontvangen voor het overschrijden van de budgetcap in 2021. In 2022 kregen ze daar een flinke straf voor, maar het leek er niet op alsof Red Bull daar last van had in het afgelopen seizoen. Wat wel opviel was dat Red Bull tijdens het seizoen weinige grote updates introduceerde, wel bleef het team de wagen door ontwikkelen. In de laatste maanden richtte men echter het vizier op 2024.

Bij het team van McLaren vragen ze zich af of Red Bull wel echt last heeft gehad van de straf. Teambaas Andrea Stella vraagt zich of Red Bull door de straf geen updates kon introduceren. Stella wordt geciteerd door The Race: "Als we naar Red Bull kijken is er één element dat iedereen aan het wankelen brengt over wat er in 2024 gaat gebeuren. Dat is het feit dat ze hun auto vorig jaar amper hebben doorontwikkeld. De vraag is of ze dus echt geraakt zijn door de straf, of dat ze de ontwikkelingen hebben opgespaard en dat die zullen implementeren op de auto van aankomend seizoen."