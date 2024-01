"Mercedes tevreden: "Hatelijke eigenschappen zijn verdwenen".

Het team van Mercedes wil dit jaar echt gaan toeslaan in de Formule 1. Na twee tegenvallende seizoenen wil de Duitse renstal nu weer gaan winnen en achter de schermen zien ze al veel mooie dingen. Ook technisch directeur James Allison ziet dat er mooie resultaten worden geboekt op de simulator.

Mercedes werd afgelopen jaar nog wel tweede in het constructeurskampioenschap, maar daar waren ze niet tevreden mee. Ze wisten namelijk geen race te winnen en Lewis Hamiton en George Russell hadden hun handen vol aan de auto. Mercedes kondigde al snel aan dat ze het concept helemaal gaan omgooien. Het is dan ook de bedoeling dat de auto er dit jaar compleet anders uit gaat zien.

Emoties

De echte auto is nog niet op de baan verschenen, maar op de simulator heeft het team al wel veel meters gereden. Technisch directeur legt aan Motorsport.com uit wat daar opvalt: "In deze tijd van het jaar kun je niet meer dan ongerust zijn, maar je bent ook een beetje gespannen en angstig. Die emoties voel je altijd. Ik kan mij voorstellen dat ze zelfs bij Red Bull niet rustig kunnen slapen, want niemand weet wat de andere teams gaan leveren."

Hatelijke eigenschappen

Allison ziet dat de ontwikkelingen bij Mercedes er momenteel goed uitzien. Enkele vervelende eigenschappen van de auto zijn nu verdwenen: "We hebben wel de hoop dat een aantal hatelijke eigenschappen van de achterkant van onze auto wat vriendelijker voor ons zijn en we zien ook dat de wegligging van de auto iets prettiger is. Het zijn weliswaar simulaties, maar we hebben wel goede redenen om aan te nemen dat we hiermee progressie hebben geboekt."