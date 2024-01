Brown trots op komst Red Bull-kopstuk: "Nu negen teams verslaan"

Het team van McLaren wil dit jaar de aanval gaan openen op Red Bull Racing. De Britse renstal sloot het afgelopen seizoen goed af en ze hebben geen halve maatregelen genomen. McLaren heeft meerdere belangrijke namen over genomen van andere teams en Zak Brown heeft hoge verwachtingen.

McLaren gooide vorig jaar de technische top van het team overhoop. Ze besloten de taken te verdelen en daarvoor winkelden ze bij de concurrentie. David Sanchez werd overgenomen van Ferrari en Rob Marshall werd weggeplukt bij het team van Red Bull Racing. Beide heren gingen eerst geruime tijd op gardening leave en begin deze maand zijn ze officieel begonnen bij McLaren. Bij de Britse renstal hopen ze nu stappen te kunnen zetten.

McLaren CEO Zak Brown is in ieder geval tevreden met de huidige gang van zaken. De Amerikaan is zeer ambitieus en hij is zeer blij met de komst van Sanchez en Marshall. Bij Sky Sports spreekt Brown zich uit: "Ik denk dat het team vorig jaar heeft laten zien tot wat we in staat zijn. Met Rob en David hebben we er wat kracht bij gekregen en al onze infrastructuur draait nu op volle toeren. We moeten nog steeds stappen zetten om helemaal terug te keren aan de top, maar ik denk dat we het goede doen. Nu moeten we de andere negen teams gaan verslaan, dat is niet makkelijk."