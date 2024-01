Ecclestone kraakt Mercedes: "Max is de maatstaf"

Max Verstappen domineerde afgelopen jaar in de Formule 1. De Nederlander werd met speels gemak wereldkampioen en hij geldt nu al als de titelfavoriet voor het aankomende seizoen. Bernie Ecclestone is onder de indruk en hij stelt dat rivaal Mercedes het momentum nu echt kwijt is.

Verstappen werd afgelopen jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport. De Nederlander verbrak een grote hoeveelheid records en hij ontving ook zeer veel complimenten. Bij concurrent Mercedes willen ze het gat met Verstappen en Red Bull Racing gaan dichten. Het is nog maar de vraag of dat gaat lukken, want de regels zijn amper veranderd voor dit jaar.

Mercedes

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone denkt dan ook dat het tijdperk van Verstappen en Red Bull is begonnen. De uitgesproken Brit heeft slecht nieuws voor Mercedes en daar draait hij niet om heen in gesprek met Sportbild: "Bij Lewis Hamilton is het beste er wel een beetje vanaf en George Russell was ook niet zo goed als hij dacht. Toch hadden ze niet zo'n zwaar verlies moeten lijden als nu het geval was."

Maatstaf

Ecclestone denkt dan ook dat men vooral naar Red Bull Racing moet kijken. De Brit wijst hier vooral naar regerend wereldkampioen Max Verstappen. Ecclestone maakt er geen geheim van dat hij fan is van Verstappen en hij ziet de wereldkampioen dan ook als de belangrijkste schakel in het Red Bull-succes: "Max is op dit moment de maatstaf op elk gebied. Je kan hem ook in een McLaren zetten en waarschijnlijk ook in een Ferrari of een Mercedes, hij wint dan toch wel."