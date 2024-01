Haas kondigt twee shakedowns aan

Het team van Haas heeft een aantal hectische weken achter de rug. Na het vertrek van teambaas Günther Steiner werd Ayao Komatsu door teameigenaar Gene Haas aangesteld als opvolger. De Japanner moet het team richting de punten gaan helpen en hij kondigt alvast een tweetal shakedowns aan voor volgende maand.

Haas is achter de schermen druk bezig met de ontwikkelingen voor het aankomend seizoen. De nieuwe wagen wordt ontwikkeld en men hoopt dat ze nu competitiever kunnen zijn. Vorig jaar werd Haas laatste in het constructeurskampioenschap, coureurs Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen worstelden met de wagen. Het grote updatepakket van Haas werkte niet en dat zorgde ervoor dat ze eigenlijk stilstonden.

Kersvers teambaas Komatsu wil ervoor zorgen dat Haas aankomend seizoen wel een vuist kan gaan maken. De Japanner is bezig met het maken van een overzicht van de teamstructuur en hij kijkt alvast vooruit naar de komende maand. In gesprek met Motorsport.com kondigt hij een aantal opvallende zaken aan: "Op 11 februari hebben we een shakedown met onze nieuwe auto op het circuit van Silverstone. Twee dagen voordat de officiële testdagen beginnen, zullen wij ook nog een tweede shakedown gaan uitvoeren in Bahrein. Daarna gaan we de officiële testdagen tegemoet."