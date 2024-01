Haas presenteert Chloe Chambers voor F1 Academy

Ook het team van Haas heeft bekend gemaakt welke coureur ze gaan inzetten in het aanstaande F1 Academy-seizoen. Alle Formule 1-teams zijn vanaf dit jaar verplicht om een coureur te steunen in deze klasse. Haas heeft ervoor gekozen om de Amerikaanse Chloe Chambers in te zetten.

Chambers gaat haar debuut maken in de F1 Academy, afgelopen jaar reed ze in het Formula Regional Oceania Championship. In 2022 reed ze wel al in de W Series, maar daar boekte ze geen grote resultaten in. Chambers zal in de kleuren van Haas gaan rijden voor het team van Campos Racing. Ze wordt daar de teamgenoot van de door Sauber gesteunde Carrie Schreiner. De F1 Academy rijdt aankomend seizoen in het voorprogramma van de Formule 1.