Wolff ambitieus: "Ben gebleven om Red Bull te verslaan"

Mercedes-teambaas Toto Wolff maakte eerder deze week bekend dat hij zijn contract heeft verlengd. De Oostenrijker ligt nu tot en met 2026 vast bij Mercedes en hij gaat hard verder met zijn jacht op succes. Wolff stelt dat hij is gebleven om samen met Lewis Hamilton Red Bull te verslaan.

Het team van Mercedes heeft twee tegenvallende seizoenen achter de rug. In de afgelopen twee jaar wisten ze de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez niet bij te houden. Het zorgde voor de nodige frustratie bij Mercedes en ze besloten hard in te grijpen. Vroeg in 2023 nam de Duitse renstal afscheid van het zeropod-design en voor 2024 kondigde ze grote aanpassingen aan.

Het design wordt volledig overhoop gegooid en dat zorgt voor enorm veel vertrouwen. Wolff vertrouwt op zijn team en hij wil gaan vlammen. In gesprek met La Gazzetta dello Sport wijst Wolff dat ook aan als reden van zijn contractverlenging: "Ik blijf bij Mercedes om samen met Lewis Hamilton het team van Red Bull te verslaan. De jongens die op de simulator hebben gereden vertelden ons dat de 2024-auto er anders uit ziet dan de auto's van vorig jaar. Als we Hamilton een auto geven waar hij op kan vertrouwen, dan kan hij iedereen verslaan."