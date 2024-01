Jordan ziet Hamilton en Alonso niet langer als uitdagers Verstappen

Lewis Hamilton heeft er geen geheim van gemaakt dat hij dit jaar weer wil vlammen in de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen heeft twee zware seizoenen achter de rug en zijn team Mercedes wil grote stappen zetten. Toch stelt Eddie Jordan dat hij Hamilton niet zou selecteren voor zijn team.

Hamilton staat al geruime tijd droog. De Brit won voor het laatst een Grand Prix in 2021 en dat zorgt voor de nodige frustratie. In de afgelopen twee jaar wist hij voor het eerst in zijn loopbaan geen race te winnen en dat is pijnlijk, ook omdat zijn teamgenoot George Russell in 2022 wel een race won. Mercedes heeft het design voor dit jaar aangepast en ze willen dan ook gaan vlammen.

Voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan geeft aan dat hij Hamilton niet meer zou selecteren voor zijn team. De Ier heeft goed nagedacht en hij legt zijn theorie uit aan F1 Insider: "Als ik nu een topteam had en ik niet voor Max kon kiezen, dan zou er slechts één rijdersduo zijn dat het tegen Verstappen kan opnemen: Charles Leclerc en Lando Norris. Ik vertrouw welverdiende kampioenen Lewis Hamilton en Fernando Alonso simpelweg niet meer, ik denk niet dat ze Verstappen nog kunnen bijhouden door hun hogere leeftijd."