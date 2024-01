Wolff eens met Verstappen: "Wel openstaan voor veranderingen"

Ook dit jaar worden er weer meerdere sprintraces afgewerkt in de Formule 1. Niet iedereen is daar fan van, Max Verstappen is bijvoorbeeld extreem kritisch op deze sprints. Mercedes-teambaas Toto Wolff is het niet altijd met Verstappen eens, maar hier ziet hij wel wat overeenkomsten.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een grote tegenstander is van de sprintraces. De Nederlandse wereldkampioen kan zich niet vinden in het format en hij ziet de meerwaarde er ook niet van in. Vooral het format van afgelopen jaar viel niet goed bij Verstappen. De sprintkwalificatie en de sprintrace werden toen op de zaterdag verreden, maar ze hadden geen invloed meer op de startopstelling van de Grand Prix.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is het niet altijd eens met Verstappen. De Oostenrijker begrijpt Verstappens mening over de sprints echter wel. In gesprek met La Gazzetta dello Sport spreekt Wolff zich uit: "Max is een purist en hij denkt ongeveer hetzelfde over de Formule 1 als ik. De vrijdag en de zaterdag draaien om de voorbereiding en de kwalificatie en dan heb je op zondag het hoofdgerecht, waar je toeleeft naar de start. Maar je moet wel openstaan voor veranderingen. We houden allemaal van tradities, zelfs Stefano Domenicali doet dat. Maar we moeten de sport ook moderner maken voor jongeren."