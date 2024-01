Wolff geeft niet op: "Red Bull ligt qua pakket en coureur ver voor"

Mercedes deelt deze week veel waarschuwingen uit aan de concurrentie. De Duitse renstal wil de strijd aangaan met Red Bull Racing en ze kiezen voor een volledig nieuw concept. Teambaas Toto Wolff geeft wel toe dat Mercedes en Max Verstappen veel sneller zijn, maar toch wil hij zich niet volledig gaan focussen op 2026.

Mercedes had in de afgelopen twee jaar een flinke achterstand op het team van Red Bull Racing. Terwijl Red Bull race na race won, worstelde Mercedes met hun auto. Ze werden afgelopen jaar nog wel tweede in het constructeurskampioenschap, maar ze wisten geen enkele Grand Prix te winnen en de achterstand was zeer groot. Alle focus ligt momenteel op het komende seizoen, maar men weet dat Max Verstappen zijn wereldtitel gaat verdedigen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft toe dat Red Bull een fikse voorsprong heeft. Maar hij wil zich nog niet volledig gaan focussen op de nieuwe technische reglementen. Bij La Gazzetta dello Sport spreekt Wolff zich uit: "Al onze energie in 2026 steken is best gevaarlijk. In het verleden hebben sommige teams dat gedaan en dat ging mis. Je moet je altijd maximaal inzetten, want daar leer je van. Qua pakket en coureur ligt Red Bull ver op ons. Maar het is goed om ze te verslaan in 2024 of in het jaar daarna. Je kan niet aan een jaar beginnen en zeggen dat je niet gaat winnen."