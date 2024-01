Wolff heeft torenhoge verwachtingen voor 2024

Het team van Mercedes wil dit jaar terugslaan in de Formule 1. Na twee tegenvallende seizoenen aast men nu op sportieve revanche. Teambaas Toto Wolff heeft veel goede dingen gezien achter de schermen en hij deelt alvast een waarschuwing uit aan de concurrentie.

Mercedes wist afgelopen jaar geen enkele Grand Prix te winnen. De achterstand op Red Bull Racing was enorm en dat zorgde voor de nodige frustratie. Toch verlengden Lewis Hamilton en George Russell gewoon hun contract bij het team. Teambaas Toto Wolff maakte tevens bekend dat hij een nieuw contract heeft getekend. Op de fabriek ziet men allerlei positieve signalen en dat betekent dat er mooie dingen worden verwacht.

Make-over

Mercedes heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze dit jaar voor een volledig nieuw design hebben gekozen. Wolff geeft uitleg over de situatie in gesprek met The Telegraph: "Ik denk dat wij de regels die een jaar paar geleden werden geïntroduceerd heel erg conservatief hebben benaderd. We zagen dat andere teams het anders hebben gedaan. Ik zou zeggen dat je deze plek in de gaten moet houden. Ik denk dat het allemaal heel erg anders gaat worden."

Simulator

De nieuwe W15 is in de echte wereld de baan nog niet uitgetest, maar op de simulator heeft men al wel veel meters gemaakt. Wolff heeft goed nieuws ontvangen van simulatorcoureur Anthony Davidson: "Hij reed op het circuit van Melbourne in de simulator. Toen zei hij tegen ons dat de auto voor het eerst in twee jaar tijd echt aanvoelde als een auto."