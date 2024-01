Verstappen begonnen met voorbereidingen op nieuw seizoen

Over ruim een maand gaat het Formule 1-seizoen weer van start. Op het circuit van Sakhir in Bahrein wordt dan de wintertest verreden. De coureurs hebben het strand achter zich gelaten en zijn weer begonnen met trainen. Ook Max Verstappen is weer begonnen aan het seizoen.

Op 21 februari wordt het seizoen afgetrapt in Bahrein, de coureurs zullen dan veel meters gaan maken tijdens de drukke testdagen. Dat betekent dus dat ze topfit moeten zijn, de coureurs beginnen dan ook langzaam weer met trainen. Volgens De Telegraaf is Max Verstappen vandaag ook weer begonnen met zijn trainingsschema. De Nederlandse wereldkampioen werkt vanaf nu met een andere trainer.

Verstappen nam immers afscheid van zijn personal trainer Bradley Scanes. Hij werkt vanaf nu samen met Rupert Manwaring, de voormalige trainer van Ferrari-coureur Carlos Sainz. Samen met Manwaring moet Verstappen direct hard aan de bak, want het wordt een extreem druk seizoen. Er staat een recordaantal Grands Prix op de kalender en er worden ook weer veel sprintraces afgewerkt. Het seizoen begint in het eerste weekend van maart en de laatste Grand Prix wordt pas verreden op 8 december. Kortom, Verstappen zal topfit moeten zijn bij de start in Bahrein.