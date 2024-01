'Sainz heeft nog geen nieuw contract getekend'

Bij het team van Ferrari is men momenteel hard bezig met contractbesprekingen. De contracten van Charles Leclerc en Carlos Sainz lopen dit jaar immers allebei af. Ze jagen allebei op een nieuwe deal, maar volgens de vader van Sainz is er nu nog geen overeenkomst bereikt.

Sainz en Leclerc beschikken momenteel allebei over een contract dat eind dit jaar afloopt. Bij Ferrari zijn ze zeer te spreken over hun coureurs en ze hebben er nooit een geheim van gemaakt dat ze deze contracten willen verlengen. Over de duur van de nieuwe contracten, bestaat nog veel onduidelijkheid. Leclerc wordt gezien als de grote superster voor de toekomst, hij zou dan ook een andere deal gaan krijgen dan Sainz.

De entourage van Sainz en Ferrari hebben nog geen overeenkomst bereikt, zo meldt de vader van de Spaanse coureur. Carlos Sainz senior rijdt momenteel de Dakar Rally, maar hij vergeet zijn zoon niet. Bij de Spaanse radiozender Cadena Cope spreekt Sainz senior zich uit: "Bij Ferrari hebben ze ons laten weten dat ze blij zijn met Carlos, dat hebben ze tenminste tegen ons gezegd. Ik kan mij zo voorstellen dat hij nu aan het begin van het jaar weer verder gaat met het proces. Dus laten we eens zien wat er gaat gebeuren."