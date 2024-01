Massa rekent op Leclerc: "Coureurs niet het probleem bij Ferrari"

Het team van Ferrari gaat dit jaar op jacht naar succes in de Formule 1. Ze moeten hiervoor wel de strijd met Red Bull Racing en Max Verstappen aangaan. Felipe Massa gelooft in successen van zijn voormalige werkgever, hij denkt dat Charles Leclerc kan gaan schitteren.

Ferrari was in 2023 de enige renstal die Red Bull wist te verslaan. In Singapore ging de zege naar Carlos Sainz, hij versloeg toen de jagende Britten Lando Norris, Lewis Hamilton en George Russell. Sainz en zijn teamgenoot Charles Leclerc wilden vaker de oppermachtige Red Bulls verslaan, maar elke keer ging het mis. In Las Vegas kwam Leclerc dichtbij, maar werd hij uiteindelijk ingehaald door Verstappen.

Klein voordeel

Voormalig Ferrari-coureur Felipe Massa denkt dat Ferrari beschikt over twee snelle coureurs die baat hebben bij een snelle auto. In gesprek met La Gazzetta dello Sport spreekt Massa zijn verwachtingen uit: "Ik zie een klein voordeel voor Leclerc. Hij reed een aantal buitengewone races in 2023 en hij kwam tot leven in de tweede seizoenshelft. Hij is een meester in de kwalificaties en hij weet hoe hij het meeste uit een auto moet halen over één ronde. Hij maakte inderdaad ook een paar foutjes, maar dat gebeurt sneller als je onder druk staat en weinig kansen hebt."

Verstappen

Massa wijst dan ook vooral naar Leclerc als het gaat om toekomstige successen voor Ferrari. De Braziliaan weet dat men dan wel Max Verstappen moet verslaan: "Verstappen start altijd vooraan en hij rijdt met een auto die zich geweldig gedraagt. Dat is veel makkelijker. Ik hoop dat Charles eindelijk een competitieve Ferrari gaat krijgen zonder de betrouwbaarheidsproblemen van de afgelopen jaren. Ik hoop dat hij consistent kan presteren om Max uit te dagen. Het is te lang geleden dat dit Ferrari is gelukt. Dat is het probleem in Maranello, de coureurs zijn dat niet."