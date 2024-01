Marko zag Steiner vallen: "Slachtoffer van zijn populariteit"

Het vertrek van Günther Steiner bij het team van Haas is nog steeds onderwerp van gesprek. De Italiaan werd vorige week weggestuurd als teambaas en dat zorgde voor veel vragen. Helmut Marko heeft de zaak bekeken en hij denkt dat Steiners populariteit hem de das heeft omgedaan.

Steiner speelde een belangrijke rol bij het team van Haas. De Italiaan was betrokken bij de oprichting van het team en hij fungeerde al die tijd als teambaas. Toch besloot teameigenaar Gene Haas zijn contract niet te verlengen en hem te vervangen door Ayao Komatsu. Steiner reageerde kalm op zijn vertrek, maar hij mocht geen afscheid nemen van de werknemers van de Amerikaanse renstal.

Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt dat er meer speelde op de achtergrond. De Oostenrijker heeft er het een en ander over gehoord en hij spreekt zich uit bij F1-Insider: "Laten we het zo zeggen: iedereen die te populair wordt door een documentaire op Netflix, heeft de neiging om een beetje te gaan zweven. Maar als je te snel te hoog vliegt, dan val je weer sneller naar beneden. Het enige wat ik heb gehoord is dat hij zijn populariteit wilde omzetten in aandelen van het team. Dat zag Gene Haas niet zitten. Ook in onze sport is het zo dat het team altijd voor het individu gaat. Steiner werd het slachtoffer van zijn populariteit."