Steiner legt zich neer bij Haas-exit: "Gene mag doen wat hij wil"

Eerder deze week maakte het team van Haas bekend dat ze het contract van teambaas Günther Steiner niet hebben verlengd. Zijn vertrek was opvallend, ook omdat er pas een paar uur voor de aankondiging geruchten naar buiten kwamen. Steiner heeft nu zelf ook gereageerd op zijn vertrek.

Steiner was al sinds het begin betrokken bij het team van Haas. De Italiaan was bijna tien jaar lang de teambaas en hij was een zeer populaire verschijning in de pitlane. Steiner speelde een grote rol in de Netflix-reeks 'Drive to Survive', hierdoor had hij zeer veel fans. De resultaten van Haas vielen afgelopen jaar enorm tegen en teameigenaar Gene Haas wil dan ook dat zijn team beter gaat presteren, hij heeft Steiner vervangen door Ayao Komatsu.

Kerst

Steiner werd niet geciteerd in het persbericht van Haas. Dit weekend reageerde Steiner voor het eerst op zijn exit bij Haas. Hij was aanwezig bij de beurs Autosport International en daar sprak hij zich uit: "Ik kreeg het nieuws te horen tussen Kerst en oud en nieuw. Gene belde mij en hij vertelde dat hij het contract niet wilde verlengen. Dat was het. Ik weet niet of het een verrassing was, maar uiteindelijk is hij de eigenaar van het team. Hij mag doen wat hij wil en het is zijn beslissing."

Chillen

Steiner legt zich dus neer bij het besluit van Haas. De Italiaan gaat zich nu focussen op andere zaken, hij gaat eventjes rustig aan doen. Hij spreekt zich uit met een lach: "Op dit moment wil ik gewoon een beetje gaan chillen. Het waren tien zware jaren en ik heb nog genoeg te doen. Er valt thuis nog genoeg op te ruimen. Het is ook goed om bij mijn gezin te zijn. Mijn dochter is veertien en ze stelt hoge eisen. Het is lastiger om dat onder controle te houden! Dus dat ga ik een paar maanden op deze manier doen."