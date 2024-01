Grote sponsor keert terug bij McLaren

Het team van McLaren heeft een grote slag geslagen op het gebied van sponsoring. De Britse renstal heeft namelijk een opvallende sponsor overgenomen van concurrent Ferrari. Het was geen verrassing maar zowel McLaren als biermerk Estrella Galicia 0,0 hebben de deal wereldkundig gemaakt.

De logo's van het Spaanse biermerk waren eerder in 2019 te zien op de auto's van McLaren. In de voorgaande jaren was Estrella Galicia verbonden aan het team van Ferrari, maar recent werd al duidelijk dat deze deal ten einde was genomen. Al snel gingen er geruchten rond over een nieuwe deal met McLaren. De deal is nu officieel en de logo's van het merk zullen aankomend seizoen te zien zijn op de racepakken en teamkleding van Oscar Piastri en Lando Norris.