Horner blijft kalm: "Intern gooi ik met headsets"

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner loopt al flink wat jaartjes mee in de Formule 1. De Britse teambaas zag zijn team al heel wat duels uitvechten, maar de strijd met Mercedes in 2021 was historisch. Horner stelt dat hij nooit de controle zal verliezen, iets wat zijn Mercedes-rivaal Toto Wolff wel deed.

Horner en Wolff stonden in 2021 lijnrecht tegenover elkaar. Hun coureurs Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten op de baan een verhit duel uit, maar ze sloegen elkaar niet de hersens in. Horner en Wolff gooiden met enige regelmaat met verbale modder naar elkaar. Bijna drie jaar later kijken ze nog regelmatig terug op de strijd en nog steeds delen ze soms kleine sneertjes uit naar elkaar.

Respect

Red Bull-teambaas Christian Horner wordt nog regelmatig gevraagd naar de strijd met Mercedes. In de podcast 'Secrets for Success' wordt Horner gevraagd naar zijn rivaliteit met Wolff: "Ik heb ontzettend veel respect voor alles wat hij heeft gedaan en wat hij heeft bereikt. We zijn concurrenten en ik heb er nooit in geloofd dat je beste vrienden kan zijn met je concurrent. Ik denk dat het oneerlijk is en ik wil dat iedereen het in mijn team kan zien. Tegen wie we ook racen, het is de concurrentie. Daar concurreren we mee."

Headset

Horner wijst dan ook naar de bizarre Saoedische Grand Prix in 2021. Verstappen en Hamilton raakten elkaar toen en een woedende Wolff gooide zijn koptelefoon door de pitbox. Horner wijst daarnaar: "Elke sport is een mindgame. Als je ziet dat je concurrent de controle verliest en met zijn headset gooit, dan denk je dat hij de druk voelt. Als hij de druk voelt, dan geldt dat ook voor de mensen om hem heen. Druk dringt door vanuit de top. Ik zou het nooit doen, met een koptelefoon gooien. Iedereen is anders. Intern zou ik met headsets gooien, maar fysiek niet. Iedereen zit anders in elkaar."