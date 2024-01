Brundle vermoedt frictie bij Haas na Steiner-exit

Het team van Haas zorgde eerder deze week voor een schok toen ze bekend maakte dat teambaas Günther Steiner geen nieuw contract had gekregen. Het vertrek van Steiner kwam voor sommigen als een verrassing, Martin Brundle denkt dat er meer aan de hand is bij Haas.

Haas kende vorig jaar een teleurstellend seizoen in de Formule 1. De Amerikaanse renstal eindigde als laatste in het constructeurskampioenschap en ze konden geen echte vuist vormen in de duels met de concurrentie. Uiteindelijk besloot teameigenaar Gene Haas om het contract van Steiner niet te verlengen en werd de Italiaan vervangen door Ayao Komatsu. Kenners denken dat er op de achtergrond meer speelt bij Haas.

Eerder deze week werd namelijk bekend dat ook technisch directeur Simone Resta is vertrokken bij Haas. Oud-coureur en huidig Sky Sport-commentator Martin Brundle denkt dat er iets aan de hand is bij Haas. Op X legt Brundle zijn gedachten uit: "Het is altijd betekenisvol als degene die vertrekt niet wordt geciteerd in het persbericht. Dat vertelt meestal dat er frictie is, ik denk dat we hier nog meer over gaan horen. Het team heeft niet genoeg progressie geboekt in de voorgaande jaren. Het is moeilijk om te zeggen waardoor dat komt als je er niet in zit."