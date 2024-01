Mercedes viert verjaardag Wolff in aanloop naar belangrijk seizoen

Het is vandaag een bijzondere dag voor het team van Mercedes. De Duitse renstal viert vandaag namelijk de verjaardag van teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker is vandaag 52 jaar oud geworden, bij Mercedes spreken ze liever van een leeftijd van 49 plus 3.

Het wordt een bijzondere dag voor Wolff, want hij zal dit jaar hard aan de bak moeten gaan. Het wordt een belangrijk seizoen voor Mercedes, aangezien ze de strijd aan moeten gaan met onder meer Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal wordt gezien als de koploper en Mercedes wil sportieve revanche nemen na een paar tegenvallende jaren. Een goed jaar of niet, Wolff zal vandaag op zijn verjaardag vooral hopen op een goede auto als cadeau.