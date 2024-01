Formule E-kopman flirt met Perez

Sergio Perez moet dit jaar gaan presteren in de Formule 1. Het contract van de Mexicaanse coureur bij Red Bull Racing loopt eind dit jaar af en dat betekent dat goede resultaten broodnodig zijn. Mocht dat mislukken, dan ontvangen ze hem in de Formule E moet open armen.

Perez werd afgelopen jaar tweede in het wereldkampioenschap achter zijn teamgenoot Max Verstappen. Zijn achterstand op de Nederlander was echter zeer groot en hij ontving ook veel kritiek. Perez kende namelijk een teleurstellende reeks raceweekenden, hij viel regelmatig vroeg af in de kwalificaties waardoor hij veel inhaalraces moest rijden. Verstappen won toen alle races en daardoor groeide de achterstand van Perez.

De Mexicaan wil gewoon actief blijven in de Formule 1. Toch heeft hij een aanbieding vanuit een andere klasse ontvangen. Dit weekend wordt het Formule E-seizoen namelijk afgetrapt in Mexico en daar wordt er ook nog aan Perez gedacht. Formule E-kopstuk Alberto Longo reageert met een grote lach bij de Mexicaanse tak van AS: "Ik praat constant met Checo en ik hoop dat hij de sprong maakt naar een echte competitie! De Formule E is echt zijn thuis, alle deuren staan hier wijd voor hem open. Hij is vanzelfsprekend welkom bij ons."