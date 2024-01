“Mercedes denkt dat zelfs Verstappen niet geniet van huidige regels.”

Het team van Red Bull Racing geldt momenteel als de grote favoriet voor de wereldtitel dit jaar. De Oostenrijkse renstal heeft de reglementen goed begrepen en ze domineren de sport sinds 2022. Bij Mercedes heerst er de nodige frustratie, James Allison denkt dat zelfs Max Verstappen niet geniet van zijn auto.

Het team van Mercedes heeft het zwaar onder de huidige regels in de Formule 1. In 2022 wisten ze slechts één Grand Prix te winnen en vorig jaar wonnen ze zelfs geen enkele Grand Prix. Technisch directeur James Allison wijst vooral naar de rijhoogte die onder de grondeffect-regels een grote rol speelt. Allison is van mening dat het niet meer mogelijk is om een auto af te stellen voor alle verschillende karakteristieken van een baan.

De technische directeur van Mercedes denkt dat meerdere mensen zijn kritiek delen. De Brit wijst in gesprek met Formel1.de naar Max Verstappen: "Persoonlijk vind ik de huidige situatie niet goed. We hebben nu een coureur die wereldkampioen is geworden met het grootste verschil in de geschiedenis van onze sport, dus hij zou alle redenen moeten hebben om dol te zijn op zijn auto. Toch betwijfel ik dat Verstappen zou zeggen dat het een geweldige auto is. Die auto is niet meer hetzelfde zoals het een paar jaar geleden was."