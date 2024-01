Haas verklaart Steiner-exit: "Willen geen laatste meer worden"

Gisteren maakte het team van Haas bekend dat ze afscheid hebben genomen van teambaas Günther Steiner. Na tien jaar werd hij ontslagen en vervangen door Ayao Komatsu. Teameigenaar Gene Haas nam deze ingrijpende beslissing, hij wil niet meer als laatste eindigen.

Het team van Haas kende in 2023 een tegenvallend seizoen in de Formule 1. De start van het jaar was nog aardig, maar daarna konden Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen geen potten meer breken. De nieuwe updates werkten niet en de Haas-coureurs reden vooral rond in het achterveld. Ze pakten uiteindelijk slechts twaalf WK-punten en daarmee eindigden ze als laatste in het constructeurskampioenschap.

Performance

Steiner moet daarvoor nu de verantwoordelijkheid dragen. Teameigenaar Gene Haas heeft de beslissing genomen om hem de deur te wijzen. In gesprek met de media-afdeling van de Formule 1 legt Haas zijn keuze uit: "Het kwam uiteindelijk neer op performance. We zijn hier in ons negende jaar en we hebben meer dan 160 races gereden, in die tijd hebben we nooit op het podium gestaan. In de laatste paar jaar werden we negende of tiende. Ik zeg hier niet dat het Günthers fout is, maar dit leek mij gewoon het juiste moment om iets anders te proberen. Het lijkt er namelijk niet op dat het gaat werken als we op deze manier verder gaan."

Geen interesse

De Amerikaanse teameigenaar neemt Steiner dan ook niets schuldig. Hij vindt dat er iets moet veranderen en Steiner was de man die met de scepter zwaaide. Gene Haas is dan ook niet kwaad: "Ik vind Günther heel aardig, hij is echt een geweldig persoon met een mooie persoonlijkheid. We hadden een zwaar eind van het jaar. Ik begrijp dat gewoon echt niet. Wat er mis ging, is iets wat je het beste aan Günther kan vragen. Uiteindelijk draait het om performance. Ik heb er geen zin meer in om tiende te worden."