Horner vertrouwt Verstappen: "Durf ik mijn huis op in te zetten"

Max Verstappen maakte afgelopen jaar enorm veel indruk in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur werd voor het derde jaar op rij wereldkampioen en hij won een recordaantal van negentien Grands Prix. Teambaas Christian Horner ziet Verstappen altijd tot het gaatje gaan, hij durft daar zelfs zijn huis op in te zetten.

Verstappen zit er altijd direct bovenop bij het begin van een raceweekend. De Red Bull-coureur is meestal al direct de snelste in zijn eerste vliegende ronde in de eerste vrije training. Verstappen doet niet vaak rustig aan en hij slaat vaak al vroeg een gat met zijn concurrenten. Bij zijn team Red Bull zijn ze enorm tevreden met zijn vriendelijke en open gedrag, zijn feedback is ook zeer bruikbaar.

Red Bull-teambaas Christian Horner is zeer in zijn sas met Verstappen. De Brit geniet van het feit dat Verstappen er direct goed voor gaat zitten. In de podcast 'Secrets of Success' legt Horner het uit: "Zodra we beginnen aan een raceweekend dan is Max in de eerste ronde, die eigenlijk op alle vlakken betekenisloos is, direct de snelste. Vaak is hij dan twee of drie seconden sneller dan de rest. Daar durf ik mijn huis op in te zetten. Voor hem is dat een manier om te laten zien dat hij op de toppen van zijn kunnen presteert en dat hij de autoriteit is. Dat hij een is met zijn auto."