Verstappen ontkent verhalen over speciale rijstijl

Max Verstappen kende afgelopen jaar een geweldig seizoen in de Formule 1. De Nederlander werd met speels gemak voor het derde jaar op rij wereldkampioen. De RB19 leek voor zijn rijstijl te zijn gemaakt, maar volgens Verstappen klopt er helemaal niets van die beweringen.

Verstappens rijstijl wordt regelmatig geloofd door kenners en andere coureurs. Regelmatig spreken voormalig teamgenoten van Verstappen zich uit over zijn manier van rijden. Dit zorgde er ook voor dat er geruchten rondgingen over de bolide van Red Bull Racing. De wagen paste afgelopen jaar immers heel erg goed bij de rijstijl van de Nederlander. Volgens een aantal kenners was de RB19 dan ook volledig naar de wensen van Verstappen gebouwd.

Verstappen heeft zelf ook gelezen dat er wordt gesteld dat de Red Bull-bolide om hem heen wordt gemaakt. Hij is zelf echter van mening dat hij geen echte rijstijl heeft. Bij Motorsport.com spreekt hij zich hierover uit: "Als mensen mij vragen wat mijn rijstijl is, kan ik ze dat niet vertellen. Het gaat er namelijk om dat je je kunt aanpassen aan bepaalde situaties of aan wat de auto prettig vindt. Wat ik wil? Ik wil meer grip. Je wil veel dingen, maar sommige wensen zijn niet realistisch. Ik pas mij dus gewoon aan aan de auto die ik krijg."