Wie is de nieuwe Haas-teambaas Ayao Komatsu?

Het team van Haas maakte gisteren bekend dat ze per direct afscheid nemen van teambaas Günther Steiner. De Amerikaanse renstal presenteerde direct Steiners opvolger: Ayao Komatsu. De Japanner werkt al zeer lang in de Formule 1, maar dit is de eerste keer dat hij aan de slag gaat als teambaas.

Het was geen verrassing dat Haas koos voor Komatsu als de nieuwe teambaas. De 47-jarige Japanner loopt al flink wat jaartjes mee in de sport en hij werkt al sinds 2016 voor het team van Haas. Hij was daar eerst de race-engineer van Romain Grosjean en daarna kreeg hij een steeds belangrijkere rol binnen het team. Tot gisteren was hij de Director of Engineering van Haas, hij zat dan ook altijd naast zijn voorganger Steiner op de pitwall.

Engels

Komatsu werd op 28 januari 1976 geboren in de Japanse hoofdstad Tokio. Lange tijd had hij niet zoveel interesse in de Formule 1, maar toen Ayrton Senna schitterde in zijn door een Honda-krachtbron aangedreven McLaren, was Komatsu om. Hij vertrok op jonge leeftijd naar het Verenigd Koninkrijk om Engels te leren en hij studeerde aan de Loughborough University. Daar haalde hij een bachelor in Automotive Engineering en een PhD in Vehicle Dynamics and Control.

Grosjean

Hij zette zijn eerste stapjes in de Formule 1 in 2003, bij het team van BAR. In 2006 stapte hij over naar het team van Renault waar hij samenwerkte met meerdere coureurs. Uiteindelijk groeide hij uit tot de race-engineer van Romain Grosjean. Toen de Fransman bij het team, dat inmiddels geen Renault meer heette, vertrok, trok Komatsu met hem mee. Grosjean tekende een contract bij Haas en Komatsu volgde zijn weg. De Japanner ging niet meer weg bij het team en nu is hij dus uitgegroeid tot de teambaas van Haas. Hij is de enige Aziatische teambaas op de grid.