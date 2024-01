Officieel: Steiner vertrokken als Haas-teambaas, Komatsu opvolger

Het team van Haas heeft groot nieuws bekend gemaakt: Günther Steiner is niet langer de teambaas. De Italiaan was sinds het begin betrokken bij het team, maar vanaf vandaag is hij niet langer in dienst van Haas. Het gerucht over zijn vertrek ging vanmiddag al rond, eerder vandaag trok technisch directeur Simone Resta de Haas-deur al achter zich dicht. Ayao Komatsu is de opvolger van Steiner.

Steiner was betrokken bij de oprichting van het team van Haas en in de afgelopen jaren groeide hij uit tot één van de meest kleurrijke personen in de paddock. Mede door zijn grote rol in de Netflix-serie 'Drive to Survive' werd Steiner extreem populair. Op de baan vielen de resultaten van Haas echter enorm tegen en de positie van Steiner stond onder druk.

Teameigenaar Gene Haas dankt in een persbericht Steiner voor zijn bewezen diensten. De Amerikaan stelt wel dat Haas stappen moet gaan zetten en dat de komst van een nieuwe teambaas daarvoor belangrijk is. Ayao Komatsu is aangesteld als de nieuwe teambaas, de Japanner werkt al zeer lang voor het team van Haas.