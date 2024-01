Historische Verstappen-bolide nieuw topstuk van F1 Exhibition

De officiële Formule 1-tentoonstelling heeft een nieuw topstuk toegevoegd aan de collectie. Naast meerdere andere historische Formule 1-wagens, kunnen de bezoekers binnenkort ook oog in oog komen te staan met een bijzondere bolide. De eerste titelwinnende Red Bull-bolide van Max Verstappen zal er namelijk te zien zijn.

De Formule 1 heeft sinds kort een eigen tentoonstelling: de F1 Exhibition. Deze tentoonstelling reist de wereld rond en was vorig jaar maandenlang te zien in Madrid. Op 2 februari opent het event de deuren in METAStadt in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Hier kunnen de bezoekers kijken naar het nieuwe topstuk: de Red Bull RB16B van Max Verstappen. Met deze wagen veroverde Verstappen zijn eerste wereldtitel in 2021.