FIA-president ziet Afrikaanse race wel zitten: "Goede contacten"

Afrika is momenteel het enige continent waar geen Grand Prix wordt verreden. Er wordt al geruime tijd gelobbyd voor een race op het Afrikaanse continent, maar vooralsnog heeft dit geen concrete plannen opgeleverd. FIA-president Mohammed Ben Sulayem stelt dat de contacten in ieder geval goed zijn.

Al geruime tijd gaan er geruchten rond over een mogelijke comeback van de Zuid-Afrikaanse Grand Prix. Hiervoor wordt er gedacht aan een race op het circuit van Kyalami, maar dit is nog geen werkelijkheid geworden. Onder meer Lewis Hamilton en Stefano Domenicali hebben zich al uitgesproken over het belang van een race in Afrika. Mede vanwege de overvolle kalender, is het nog maar de vraag of er ruimte is voor een extra Grand Prix.

Goede contacten

Ook FIA-president Mohammed Ben Sulayem is zich bewust van het belang van een Afrikaanse Grand Prix. Hij stelt dat er in ieder geval warme banden zijn met de lokale autosportbonden. Ben Sulayem wordt geciteerd door Motorsportweek: "We hebben hele goede contacten in Afrika. We moeten meer aandacht geven aan Afrika, we hebben daar ook een heel erg goede vicepresident. We hebben de autosportclubs daar ook versterkt."

Zuid-Afrika

Ben Sulayem ziet ook de komst van een race in Zuid-Afrika wel zitten. De FIA-president weet dat er niet overal in Afrika interesse is, maar in dit land wel: "In Zuid-Afrika ligt veel autosporthistorie. Sinds vorig jaar gaan er veel verhalen rond over een terugkeer naar Kyalami. Dat zou een big deal zijn voor Afrika. We denken ook aan een elektrisch kampioenschap dat Afrika meer kan gaan betrekken, dat zou ook mooi zijn. We vergeten Afrika niet, we vergeten China niet, maar we vergeten Latijns-Amerika ook niet."