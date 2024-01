Ongemak over discussies Wolff en Horner: "Het is geen oorlog"

Het is geen geheim dat Christian Horner en Toto Wolff niet elkaars beste vrienden zijn. De twee teambazen halen vaak verbaal naar elkaar uit. David Coulthard vindt dit soms te ver gaan. De Schot vindt het overdreven en hij stelt dat het niet gaat om een oorlog.

Mercedes-teambaas Toto Wolff en zijn Red Bull-concullega Christian Horner vochten in 2021 een extreem fel verbaal duel uit. Hun kopmannen waren op dat moment in een spannende titelstrijd verwikkeld en dat zorgde voor de nodige discussies. Ook na 2021 blijven ze naar elkaar uithalen in de media. Fans smulden ervan, maar er was ook kritiek. Veel mensen vonden het namelijk kinderachtig.

Ook oud-coureur David Coulthard is van mening dat de twee teambazen elkaar soms teveel bevechten met woorden. De Schot legt zijn mening uit in zijn podcast 'Formula for Success': "Soms word ik een beetje ongemakkelijk van die opbouw in de media. Ik heb het over die strijd tussen Mercedes en Red Bull, of beter gezegd: tussen Toto en Christian. Ik was zelfs een beetje opgelucht toen ik zag dat Geri Horner in Abu Dhabi knuffelde met Toto en Christian met die foto. Aan het einde van de dag gaat het immers om de competitie. Het is racen, geen oorlog."