Horner vergelijkt Verstappen met Hamilton: "Geen ruimte voor een diva"

Het is geen geheim dat Max Verstappen de absolute kopman is van het team van Red Bull Racing. De Nederlander is veel sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez. Teambaas Christian Horner wil dit niet ontkennen en hij geeft toe dat hij parallellen ziet met het team van Mercedes.

Verstappen werd afgelopen jaar wereldkampioen met een enorme voorsprong op zijn teamgenoot Sergio Perez. De Nederlander kende een absurd dominant seizoen waarin hij slechts drie races niet wist te winnen. Zo'n dominante situatie is niet uniek in de koningsklasse van de autosport. Eerder zag men dit ook bij het team van Mercedes, waar Lewis Hamilton de overduidelijke kopman was. Ook nu heeft Hamilton nog een redelijke voorsprong op zijn teammaat George Russell.

Onvermijdelijk

Red Bull-teambaas Christian Horner geeft toe dat Verstappen de kopman is. De Brit legt de situatie uit in de podcast 'Secrets of Success': "Het is onvermijdelijk, in welke sport dan ook. Max kwam als tiener naar ons toe, nu is hij een wereldkampioen. Volgens mij is dat hetzelfde met Hamilton. Hij is nu de meest succesvolle coureur aller tijden. Hij heeft meer heerschappij dan zijn teamgenoot. Zijn waarde voor het team ligt significant hoger. Volgens mij is het belangrijk om dat goed te onthouden."

Diva

Horner geeft wel aan dat men goed moet opletten of de kopman niet groter dan het team wordt. Hij hamert hier op en hij blijft kijken naar de situaties met Verstappen en Hamilton: "Natuurlijk zijn er bepaalde privéleges die je geeft aan je kopman, je sterspeler. Hij blijft immers wel onderdeel van het team. Er is geen ruimte voor een diva. Op dat moment wordt hij groter dan het team. Hij kan zijn doelen niet bereiken zonder team. Op dat moment gaat het om balans, tussen respect voor status en onthouden dat je binnen een team opereert."