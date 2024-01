Verstappen gefrustreerd door sprints: "Zelfs ik kan de regels niet bijhouden"

Max Verstappen is en blijft geen fan van de sprintraces. De Nederlandse wereldkampioen heeft al meerdere keren aangegeven dat hij de sprints liever kwijt dat rijk is. Verstappen hoopt op een goede regelwijziging, want hij kan de huidige regels amper bijhouden.

In 2023 werd er gewerkt met een nieuw sprintformat. De sprint stond los van de rest van het weekend, de uitslag had geen invloed meer op de startopstelling voor de Grand Prix. Er werd gewerkt met een aparte kwalificatie voor de sprintrace, de zogenaamde Sprint Shootout. Tijdens deze sessie werd er gewerkt met verplichte bandencompounds. Dit jaar keert het format waarschijnlijk niet meer terug, omdat men de regels weer wil aanpassen.

Verstappen is geen fan van de sprints. Hij is tevens van mening dat het momenteel veel te ingewikkeld in elkaar steekt. De Red Bull-coureur is nogal kritisch als hij de situatie bespreekt met Auto, Motor und Sport: "Ik vind de huidige opzet ook al niet prettig, vooral met die medium-medium-soft bandenkeuze die we hebben. We weten hierdoor al niet meer wat nu de verstandige keuze is. Moet je één snelle ronde rijden, of een snelle ronde met daarna een rustige ronde en dan weer een snelle ronde rijden? Zelfs ik kan niet meer bijhouden wat de regels zijn."