FIA wil Mercedes-situatie in 2026 voorkomen

Autosportfederatie FIA is hard bezig met de laatste details van het nieuwe motorreglement dat in 2026 gaat gelden in de Formule 1. Er wordt hard samengewerkt met de motorleveranciers en FIA-kopstuk Nikolas Tombazis geeft aan dat men controverse wil voorkomen.

De nieuwe motorreglementen gaan gelden in 2026 en deze regels hebben voor veel interesse gezorgd. Naast Alpine, Ferrari en Mercedes gaan nu ook Honda, Red Bull/Ford en Audi krachtbronnen produceren. Honda keert terug en ze gaan samenwerken met Aston Martin, Audi gaat in zee met Sauber en Ford gaat samen met Red Bull Racing nieuwe motoren bouwen. De motorleveranciers zijn nu hard bezig met de vormgeving van de nieuwe regels.

Controverse

Bij de FIA willen ze er alles aan gaan doen om relletjes te voorkomen. Bij de vorige ingrijpende regelwijzigingen was er immers elke keer één team dat domineerde. Tijdens de vorige motorische regelwijziging in 2014 greep Mercedes de macht. Aan Formule 1 Magazine laat Nikolas Tombazis weten hoe de FIA de zaakjes nu aanpakt: "We willen het desbetreffende seizoen natuurlijk niet beginnen met een enorme controverse. De vorige keer hadden we het redelijk goed voor elkaar. Sindsdien hebben we wat meer geleerd en kunnen we elke vorm van controverse voorkomen."

Scherp blijven

Tombazis probeert ervoor te zorgen dat alle motorleveranciers op dezelfde manier naar de regels kijken. De voorzitter van de Single Seater Commission is daar nogal duidelijk over: "We moeten er scherp op zijn van hoe we deze regels schrijven. Het kan niet zo zijn dat er verschillende opvattingen zijn bij de motorleveranciers. Daarom is er voor het eerst ook een costcap voor de motorleveranciers. Vroeger kon je er gewoon geld tegenaan gooien als je eerst het verkeerde plan had. Dat kan nu niet meer."